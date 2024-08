Cela semble être la fin pour le SuperDrive d’Apple, à savoir un lecteur et graveur de CD et de DVD. Il n’y a plus de stock dans certaines régions, dont aux États-Unis et au Canada, et tout porte à croire qu’Apple ne va définitivement l’enterrer. En effet, Apple indique « Épuisé » au lieu de « Actuellement indisponible ».

La fin du SuperDrive d’Apple

Apple présente son SuperDrive de la façon suivante :

Au bureau ou en déplacement, lisez et gravez CD et DVD grâce au SuperDrive USB Apple. C′est idéal pour regarder un DVD, installer un logiciel ou créer des disques de sauvegarde, entre autres. À peine plus volumineux qu’un boîtier de CD, le SuperDrive USB Apple se glisse facilement dans votre sacoche lorsque vous prenez la route et occupe un minimum d’espace sur votre table de travail, au bureau ou à la maison. Vous n’aurez plus à vous soucier de câbles égarés avec le SuperDrive USB Apple. Il se connecte à votre Mac à l’aide d’un simple câble USB-A intégré. Les Mac dotés de ports USB-C sont pris en charge via un adaptateur USB-C vers USB-A. Il ne vous encombre d’aucun bloc secteur séparé et fonctionne sans problème, que votre Mac soit relié à une prise secteur ou qu’il soit sur batterie.

Le SuperDrive d’Apple a vu le jour en 2008 au côté du tout premier MacBook Air. Mais il est devenu de moins en moins utile au fil des années, sachant que les supports physiques sont moins populaires qu’à l’époque. De plus, le produit ne supporte pas le format plus récent, à savoir le Blu-ray.

En France, l’Apple Store en ligne affiche toujours du stock avec un prix de 89€. Il est également possible d’acheter le SuperDrive chez Amazon pour le même tarif. Mais on peut se douter que ce sera réellement terminé une fois le stock écoulé, à l’instar de ce qu’il se passe en Amérique du Nord.