Comme on peut s’en douter, regarder la télévision par câble ou satellite dans la Station spatiale internationale (ISS) n’est pas forcément chose facile, mais les astronautes ont accès depuis peu à une sélection de séries, y compris des programmes d’Apple TV+ (comme For All Mankind par exemple). Si l’on en croit le site Gizmodo, qui a déposé une demande d’information auprès de la NASA en vertu de la Freedom of Information Act, l’équipage de l’ISS a pu regarder récemment les trois premières saisons de For All Mankind. Les astronautes ont également eu accès à l’intégralité de la série Ted Lasso et à la première saison de Severance. Outre les contenus Apple TV+, Ces derniers ont aussi regardé certaines saisons de Friends, Battlestar Galactica, The Mandalorian ou bien encore How I Met Your Mother. De la qualité donc…

L’ancien astronaute Michael Lopez-Alegria a aussi précisé que les équipages peuvent emporter leurs iPhones dans l’espace pour regarder des vidéos téléchargées et se connecter au Wi-Fi de la station. Les astronautes peuvent ainsi emporter en orbite n’importe quelle série TV préalablement téléchargée. La liste des séries disponibles est fournie par la NASA pour tous les membres d’équipage de l’ISS, sachant que la station possède également un projecteur TV à son bord.