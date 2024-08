La saison 3 de Ted Lasso s’est terminée l’an dernier, et depuis, tout semble indiquer que l’aventure doive s’arrêter là malgré quelques indices troublants. La série la plus populaire d’Apple TV+ pourrait-elle se poursuivre sur une quatrième saison ? Bill Lawrence, le co-créateur de la série, remet une pièce dans la machine et laisse entendre dans une interview à Collider que l’avenir d’une future saison reposerait entièrement sur la décision d’une seule personne : « Quoi que Jason [Sudeikis] décide de faire, nous sommes tous d’accord avec ça… Non seulement il est la star, mais il est aussi le scénariste en chef, et c’est également lui qui doit complètement réorganiser sa vie et déménager dans un pays étranger avec de jeunes enfants. C’est un gros engagement. Donc, en tant que fan, si quelqu’un dit, ‘Oh, ça va se faire encore,’ je deviendrai fou. En tant que partenaire, je suis partant pour tout ce qu’il veut faire. »

Jason Sudeikis serait donc l’élément bloquant pour une quatrième saison, ce qui signifierait en creux qu’Apple TV+ aurait déjà donné son accord (au moins informel) pour une nouvelle saison. L’acteur américain subirait donc de grosses contraintes familiales, et ne serait peut-être plus si intéressé que cela pour reprendre le rôle de ce brave Ted. Tout n’est donc aps totalement perdu si l’on sait lire entre les lignes, mais de là à affirmer que la série va revenir sur le devant de la scène…