Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs avec un Mac sous macOS Catalina 10.15 : ils ne vont plus recevoir de mises à jour pour Google Chrome. Leur ultime mise à jour sera disponible dans quelques jours.

La fin de Google Chrome sur macOS Catalina 10.15

Google Chrome 128 sera prochainement disponible au téléchargement et ceux avec macOS Catalina 10.15 pourront l’installer. Mais dès l’arrivée de Chrome 129 le 17 septembre, il faudra au minimum avoir macOS Big Sur 11.0 sur son Mac, comme l’indique Google.

macOS Catalina a vu le jour il y a cinq ans et a atteint sa fin de vie il y a deux ans, ce qui signifie que le système d’exploitation ne reçoit plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance de la part d’Apple. Il n’est donc pas surprenant que Google mette fin à la prise en charge de cette version par Chrome. En face, le navigateur n’est plus supporté sur Windows 7 et Windows 8/8.1 depuis le début de 2023.

Google précise que la version actuelle de Chrome continuera à fonctionner sur les Mac avec macOS Catalina, mais il n’y aura plus de mises à jour ni de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs.

Les solutions alternatives

Quelles sont les solutions pour avoir un Google Chrome à jour ? La première est simple, mais n’est pas réalisable par tout le monde : mettez à jour votre Mac au moins vers macOS Big Sur. Voici les modèles compatibles :

MacBook 2015 ou plus récent

MacBook Air 2013 ou plus récent

MacBook Pro 2013 ou plus récent

Mac mini 2014 ou plus récent iMac 2014 ou plus récent iMac Pro 2017 ou plus récent

Mac Pro 2013 ou plus récent

Si votre Mac ne va pas au-delà de macOS Catalina, vous pouvez vous tourner vers Firefox. Le navigateur de Mozilla supporte également le système d’exploitation. Mais pour combien de temps ? On imagine bien que Mozilla va également nécessiter macOS Big Sur un jour ou l’autre.