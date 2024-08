Toryama à jamais dans nos coeurs. Bandai Namco Entertainment et le développeur Ganbarion viennent d’annoncer Dragon Ball Project: Multi (un nom provisoire ?), le premier jeu de combat en équipe 4v4 de la franchise, qui sera lancé sur iOS, Android et Steam. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été précisée, une bêta fermée régionale se déroulera du 20 août au 3 septembre prochain dans plusieurs pays, soit le Canada, la France, l’Allemagne, la Corée du Sud, Taiwan, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. A noter que le jeu peut déjà être ajouté à la liste de souhaits sur Steam, et d’autres pays pourraient bientôt être ajoutés pour la bêta.



Le premier trailer de gameplay montre un titre au niveau de réalisation très solide et une direction artistique vraiment fidèle au style du regretté Toryama. Les combats se dérouleront à priori en temps réel (pas de système par tour) et les effets explosifs de certains coups sont là encore assez respectueux du manga et de l’animé. Prometteur donc, même si l’on se doute que le jeu sera blindé de mécaniques freemium bien énervantes.