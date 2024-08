À l’occasion de la convention D23 de Disney, Pixar a dévoilé un teaser pour Toy Story 5 et il se trouve qu’il y a un lien avec l’Apple Watch. En effet, les éléments diffusés ne sont pas nouveaux, mais ont été disponibles avec watchOS 4 depuis… 2017.

L’Apple Watch propose plusieurs cadrans pour permettre aux utilisateurs d’avoir une certaine personnalisation et l’un d’eux propose des personnages des films Toy Story, dont Woody, Buzz l’Éclair et Jessie. Il s’agit à chaque fois de courtes vidéos sur la montre connectée d’Apple.

Il se trouve que le teaser pour Toy Story 5 comprend exactement les mêmes animations, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. Il aurait été intéressant d’avoir quelque chose de neuf, mais Pixar a ici décidé de faire du recyclage.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

They even look like they've had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

— Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024