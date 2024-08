Apple ne cesse renforcer ses liens avec l’Inde, un marché qui s’est longtemps dérobé aux velléités de Cupertino avant de donner ses premiers fruits il y a deux ans. La production d’iPhone et d’iPad a en partie été délocalisée dans le pays dirigé par Narendra Modi, et deux Apple Store y ont enfin été ouverts malgré une règlementation locale assez peu favorable aux entreprises étrangères. Lors de la publication des résultats d’Apple pour le second trimestre 2024, Tim Cook a même déclaré qu’Apple avait « établi des records de revenus trimestriels dans plus de deux douzaines de pays et régions, dont le Canada, le Mexique, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande. »

La délégation du Telangana menée par le Ministre A.Revanth Reddy (à gauche) et le Ministre de l’industrie et des technologies de l’information D.Sridhar Babu (à droite), ici devant l’Apple Park

Il y a quelques jours, une délégation du Telangana, menée par le ministre en chef A. Revanth Reddy, a été reçue au siège d’Apple à Cupertino. La délégation a évoqué l’Université des compétences de la Jeune Inde, de nouveaux parcs électroniques dans les régions de Hyderabad et du Telangana , et bien d’autres initiatives locales, l’objectif étant d’impressionner et peut être de convaincre les cadres d’Apple présents lors de cette journée, soit les responsables de la fabrication, de la santé et des divisions de politique publique, d’investir dans les projets de développement du secteur de la tech à Hyderabad et au Telangana. A. Revanth Reddy a aussi profité de sa visite chez Apple pour rencontrer Shantanu Narayen, l’actuel CEO d’Adobe System, qui a fait sa formation à Hyderabad.