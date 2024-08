Un facteur important contribuant au prix élevé de l’Apple Vision Pro est ses écrans avancés, chaque écran micro-OLED 4K coûtant environ 300 dollars à Apple (donc 600 dollars pour un seul casque). Ces écrans représentent environ 20 % du prix de départ de l’appareil (3500 dollars ou 4000 euros). Bien que le coût de ces panneaux micro-OLED diminue progressivement, ces derniers restent une dépense majeure pour la supply chain du Vision Pro. Initialement, chaque panneau coûtait environ 350 dollars, mais après la première phase d’augmentation de la production, le prix est descendu à 300 dollars, et ce prix devrait encore baisser dans les années à venir. D’ici 2026, le coût d’un écran micro-OLED 4K pourrait descendre à 210 dollars par unité, ce qui in fine pourrait potentiellement réduire de 33% le coût global des futurs modèles de Vision Pro.

Actuellement, Sony est le seul fabricant de ces panneaux micro-OLED particulièrement complexes à fabriquer, la capacité de production étant limitée à environ 1 million de panneaux par an (ce qui limite les ventes du Vision Pro à 500 000 unités par an au maximum). Cependant, d’autres fournisseurs devraient entrer sur ce marché dans les prochaines années, ce qui devrait améliorer l’offre et encourager la concurrence sur les prix. Dans l’immédiat, Apple travaillerait d’arrache pied sur un modèle de Vision Pro moins cher, mais aussi avec des dalles à la résolution réduite…