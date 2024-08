Qu’il s’agisse d’un iPhone de dernière génération ou d’un modèle plus ancien, votre smartphone peut devenir lent au bout de quelques mois d’utilisation. Fort heureusement, il est possible d’adopter des habitudes et des accessoires qui contribueront à booster ses performances.

Les accessoires indispensables pour booster votre iPhone

Si l’iPhone est considéré comme une référence sur le marché des smartphones, certains accessoires permettent de prolonger sa durée de vie.

Utilisation de coques de protection pour éviter les dommages

Pour protéger le smartphone des chutes, des chocs et des rayures, le mieux est d’opter pour une coque de protection. Disponibles dans des matières comme le cuir, le polyuréthane, le caoutchouc ou le polycarbonate, ces accessoires pour iPhone sont indispensables, notamment lorsque le smartphone possède une vitre à l’arrière. En dehors des coques classiques, il en existe qui sont dotées d’un aimant compatible avec le chargeur sans fil MagSafe.

Choix de chargeurs rapides pour une recharge efficace

Les détenteurs d’iPhone 8 ou de versions ultérieures peuvent améliorer la recharge de leur appareil en optant pour un chargeur rapide de type USB-C. Doté d’une puissance d’au moins 20 watts, cet accessoire permet de récupérer 50 % de batterie en une demi-heure. Il est également possible d’acheter un chargeur sans fil certifié Qi qui utilise la technologie par induction. Cette solution de charge rapide pour iPhone évite de s’encombrer d’un câble ou d’un adaptateur secteur.

Gestion intelligente de la mémoire et du stockage

La mémoire de l’iPhone peut très vite se remplir, mais il existe des solutions qui permettent de garantir une gestion optimale de cette dernière.

Utilisation d’applications pour nettoyer les fichiers temporaires et inutiles

Les outils de nettoyage s’avèrent très efficaces pour mettre en évidence les fichiers oubliés ou inutiles qui s’accumulent et occupent l’espace de stockage de l’iPhone. Les meilleures applications sont celles qui permettent de faire le tri dans les photos, de vider le cache du navigateur ou d’effacer l’historique de navigation. Certaines peuvent par ailleurs prendre en compte les contacts, les SMS, les fichiers présents dans le dictaphone, les notes, etc.

Transfert de fichiers volumineux sur des services de stockage en ligne

De nombreux utilisateurs d’iPhone se servent de leur appareil pour stocker des films et des séries pour se divertir pendant leurs déplacements. Puisque ces fichiers peuvent occuper une place importante, il est préférable de les transférer vers un stockage en ligne afin de gagner de l’espace. S’il s’agit de photos ou de vidéos, elles peuvent être téléchargées sur iCloud.

Mise à jour régulière du système d’exploitation et des applications

Un iPhone qui possède la dernière version des mises à jour profite de toutes les nouveautés en matière de fonctionnalités et de sécurité.

Importance des mises à jour pour la sécurité et la performance

Incluant des correctifs de sécurité importants, les mises à jour régulières permettent de protéger les données personnelles de l’utilisateur. Elles contribuent également à corriger les vulnérabilités et les failles découvertes sur les versions précédentes d’iOS. De plus, Apple publie régulièrement des mises à jour qui incluent l’optimisation de la performance ainsi que la correction des bugs afin d’améliorer la vitesse et la réactivité de ses smartphones.

Procédure pour activer les mises à jour automatiques

L’activation des mises à jour automatiques ne s’effectue pas depuis l’App Store, mais dans les réglages de l’appareil. Pour le faire, l’utilisateur doit rechercher le menu « iTunes Store et App Store » dans l’application « Réglages ». Ensuite, il doit cocher « Mise à jour d’apps » dans le panneau « Téléchargements automatiques ». L’iPhone doit-il télécharger les mises à jour via les données mobiles ? Si c’est le cas, il est nécessaire de cocher cette option.

Désactivation des fonctionnalités inutiles pour économiser la batterie

Pour préserver la batterie d’un iPhone et ainsi prolonger sa durée d’utilisation, certaines solutions simples sont efficaces.

Désactivation des services de localisation, Bluetooth et Wi-Fi lorsque non utilisés

Les iPhone utilisent automatiquement l’antenne GPS, les données mobiles ainsi que le Wi-Fi pour localiser l’appareil avec précision. C’est aussi le cas pour de nombreuses applications qui se servent des services de localisation pour fonctionner. Si tout cela contribue à réduire la durée de vie de la batterie, il est possible de désactiver la localisation en ouvrant l’application « Réglages », en cliquant sur « Confidentialité » et en sélectionnant « Service de localisation ». À défaut de procéder à la désactivation complète, on peut limiter l’utilisation de cette fonctionnalité à quelques applications. Enfin, il s’avère judicieux de désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Réduction de la luminosité de l’écran et utilisation du mode économie d’énergie

Pour préserver l’autonomie de la batterie du smartphone, il est important de savoir régler la luminosité de l’écran. Dans ce cas, l’utilisateur doit ouvrir le « Centre de Contrôle » et faire glisser le curseur de la luminosité vers le bas. Autrement, il peut procéder au réglage automatique de la luminosité en recherchant le menu « Accessibilité » dans l’onglet « Général » de l’application « Réglage ». De même, l’autonomie de l’iPhone peut être prolongée grâce au mode économie d’énergie qui réduit la luminosité de l’écran, optimise la performance et limite les animations du système.

Utilisation de l’optimisation automatique de la batterie

À partir d’iOS 13, l’iPhone se base sur les habitudes de recharge quotidiennes de l’utilisateur afin d’améliorer la durée de vie de la batterie.

Activation des paramètres d’optimisation de la batterie dans les réglages

La recharge optimisée est activée par défaut lors du paramétrage de l’iPhone. Si ce n’est pas le cas et qu’après avoir réalisé un diagnostic de l’appareil l’utilisateur souhaite modifier l’option de charge, il doit se rendre dans l’application « Réglage » puis rechercher le menu « Batterie ». Ensuite, il doit sélectionner « État de santé de la batterie et recharge » pour activer ou désactiver l’option. Sur l’iPhone 15, l’onglet « État de santé de la batterie et recharge » a été remplacé par « Optimisation de la recharge ». C’est donc dans ce menu que l’utilisateur trouvera l’option « Recharge optimisée de la batterie ».

Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie

Il est recommandé de passer à la dernière version du logiciel, car Apple y intègre souvent des technologies avancées d’économie d’énergie. Si les iPhone sont conçus pour fonctionner dans des conditions climatiques assez rudes, il faut éviter que l’appareil soit exposé à des températures supérieures à 35 °C. De même, certaines coques peuvent générer un excès de chaleur lorsque le téléphone est branché. Si c’est le cas, la protection doit être retirée pour ne pas nuire à la batterie.

