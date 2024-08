Apple annonce qu’il est désormais possible de s’inscrire à son Entrepreneur Camp. Il y en a déjà eu dans le passé, il s’agit de la cinquième édition cette fois-ci.

Dans une note, Apple indique :

L’Apple Entrepreneur Camp soutient les fondateurs et les développeurs sous-représentés, et encourage le développement et la longévité de ces entrepreneurs dans le domaine de la technologie. Les participants bénéficient de conseils personnalisés en matière de code, d’un accès sans précédent aux ingénieurs et experts d’Apple, et font partie du vaste réseau mondial des anciens participants à l’Apple Entrepreneur Camp.

Les candidatures sont désormais ouvertes aux fondateurs et développeurs féminins, noirs, hispaniques/latins et autochtones. Cette année, nous sommes ravis de reprendre notre programme en personne chez Apple à Cupertino. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous proposons toujours l’intégralité de notre programme en ligne. Nous invitons les entrepreneurs établis dont l’entreprise est axée sur les applications à se renseigner sur les conditions d’admissibilité et à poser leur candidature dès aujourd’hui.