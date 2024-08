La musique Nightcall de Kavinsky avec Angèle lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 a établi un nouveau record sur Shazam : celui du titre le plus shazamé en une journée. C’est également la minute la plus shazamée de l’histoire.

Nightcall de Kavinsky devient le morceau le plus shazamé de l’histoire du service en une journée. Voici ce qu’indique Apple dans un communiqué transmis à iPhoneAddict :

Le 11 août 2024 à 22h50, un nombre record de personnes ont utilisé l’application Shazam pour découvrir une chanson, battant ainsi le record établi lors de la cérémonie d’ouverture.

La chanson découverte pendant cette minute était Nightcall par Kavinsky.

Les pays qui ont le plus shazamé Kavinsky dimanche sont la France, les États-Unis et le Mexique.

Nightcall a aussi battu le record du morceau le plus shazamé en une journée dans l’histoire de Shazam, suivi de Lisztomania et If I Ever Feel Better de Phoenix. Ce nouveau top 3 dépasse Supernature de Cerrone, qui avait battu le record du nombre de shazams en une journée durant la cérémonie d‘ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet.

Apple a racheté Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Il a fallu attendre septembre 2018 pour que la transaction soit réellement validée. Les utilisateurs de produits Apple ont depuis eu une meilleure intégration avec cet outil qui permet de connaître le titre d’une musique juste en l’écoutant quelques secondes. Il y a notamment un bouton dédié au niveau du centre de contrôle sur iOS, ainsi qu’un accès via Siri sur iPhone, iPad et Mac.