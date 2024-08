Apple TV+ lance aujourd’hui sa nouvelle série comédie-dramatique, Bad Monkey, une série créée par le showrunner Bill Lawrence à qui l’on doit le très populaire Ted Lasso et l’excellent Shrinking. Bad Monkey a pour vedette principale Vince Vaughn dans le rôle d’Andrew Yancy, un ancien détective devenu inspecteur de restaurant. La série se déroule dans le sud de la Floride et suit Yancy alors que ce dernier se retrouve mêlé à un monde souterrain rempli de cupidité et de corruption après la découverte d’un bras sectionné. Comme souvent concernant les séries Apple TV+, Bad Monkey s’inspire d’un livre, en l’occurence ici de l’ouvrage éponyme de Carl Hiaasen publié en 2013.

Le casting comprend Vince Vaughn, L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, John Ortiz, Zach Braff et Charlotte Lawrence. Bon signe, la série a reçu une note de 100 % sur Rotten Tomatoes, et les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV+. Le reste de la saison (de dix épisodes en tout) sera diffusé chaque semaine jusqu’au 9 octobre.