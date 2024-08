Apple TV+ annonce que Long Way Up va avoir le droit à une « suite », avec Ewan McGregor et Charley Boorman qui vont se retrouver pour proposer une nouvelle saison de leur série où ils voyagent dans une région à moto.

Retour d’Ewan McGregor et Charley Boorman à moto

Dans Long Way Up, Ewan McGregor et Charley Boorman sont partis d’Ushuaia en Argentine en passant par l’Amérique du Sud et Centrale jusqu’à Los Angeles aux États-Unis. Dans la nouvelle série, ce sera en Europe.

« Lors d’une partie plutôt délicate et sablonneuse de Long Way Up, Charley et moi avons commencé à rêver d’un autre voyage pour ne pas penser à la route effrayante qui nous attendait », a déclaré Ewan McGregor. « C’est ce voyage. De vieilles motos rouillées et 16 100 km de Scandinavie, d’Europe de l’Est et d’Europe centrale. Une grande boucle entre ma maison en Écosse et la maison de Charley en Angleterre. Un long chemin de retour… magique ».

« Ce fut un tel plaisir de reprendre la route à moto avec mon meilleur ami Ewan », a déclaré Charley Boorman. « Nous parlions de faire ce voyage sur de vieilles motos depuis le dernier. Voyager à travers la Scandinavie et l’Europe a été un vrai plaisir sur nos belles motos ».

La nouvelle saison suit Ewan et Charley alors qu’ils conduisent des motos anciennes rénovées depuis la maison d’Ewan en Écosse jusqu’à celle de Charley en Angleterre. Mais plutôt que de prendre le chemin le plus court, ils prennent le chemin le plus long. Ils traversent la mer du Nord pour se rendre en Scandinavie, jusqu’au cercle polaire arctique, puis descendent vers les pays baltes et traversent l’Europe continentale, avant de retraverser la Manche deux mois plus tard. Cette aventure les mènera dans plus de quinze pays, à travers de jolis paysages et sur certaines des plus belles routes. En chemin, ils s’immergeront dans la culture de chaque pays, rencontreront les habitants et s’essaieront à des activités uniques et éclectiques.

Il y a aura 10 épisodes, mais la date de sortie sur Apple TV+ n’est pas dévoilée.