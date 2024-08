C’est à n’y rien comprendre. Si l’on en croit le dernier rapport de Canalys, les AI PC (ordinateurs taillés pour l’IA) prendraient rapidement du galon sur le marché de l’ordinateur personnel. 8,8 millions de PC équipés de composants dédiés à l’IA ont été expédiés au deuxième trimestre 2024, ce qui représente 14 % de tous les PC vendus au cours de la période. Canalys distingue 4 types de plateformes AI PC, soit les ordinateurs portables Windows équipés de processeurs Snapdragon X de Qualcomm, les PC embarquant des processeurs Intel Core Ultra ou ceux avec des processeurs AMD XDNA… ainsi que les Mac avec des processeurs de la série M (Apple Silicon), ces derniers intégrant des NPU puissants.

Canalys est formel : la plateforme AI PC dominante…est le Mac, dont les ventes représentent 60% de ce segment émergeant. Les AI PC sous Windows représentent 39% de ce marché et le 1 % restant des ventes va aux appareils ChromeOS. Evidemment, ce classement a quelque chose d’un peu surréaliste dans la mesure où macOS ne propose pas de fonctions d’IA très développées, mais Canalys s’est arrêté ici aux seuls composants nécessaires pour ce type de traitements. L’arrivée des processeurs Ryzen AI (AMD) et Lunar Lake (Intel) aux troisième et quatrième trimestres de cette année devrait cependant changer la donne et donc ces pourcentages.