Apple veut qu’on le sache : la firme de Cupertino soutient les enfants des communautés sous représentées via son initiative d’éducation communautaire (Community Education Initiative ou CEI). Ce programme de formation a déjà touché plus de 90 000 jeunes (enfants et étudiants) sur l’ensemble du territoire américain et dans le reste du monde. Lancée en 2019 en partenariat avec l’université Tennessee State, l’initiative CEI consiste à former des enfants aux métiers de l’informatique. Le CEI est aussi actif dans les 50 Etats américains et 99 autres pays ou régions du monde.

L’une des sessions de formation 4-H concerne l’apprentissage du Swift, le langage de programmation créé par Apple. Le Swift est alors utilisé pour piloter des robots Sphero à l’aide d’ iPad. « C’était vraiment génial, et j’ai particulièrement aimé travailler avec les robots et dessiner sur iPad », déclare Jobie Thinthapthai, 12 ans,« La médecine évolue constamment avec la technologie, donc apprendre à ce sujet peut aider pour mon avenir. »

L’engagement d’Apple dans l’éducation des STEM ne date pas d’aujourd’hui. La firme de Cupertino se positionne ici sur un axe très « pro-science », sachant bien entendu qu’elle fait au passage la promotion de ses produits et services.