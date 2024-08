Le 25 août, Apple proposera son défi annuel pour les détenteurs d’Apple Watch qui concerne les parcs nationaux. L’expérience sera similaire à celle des années précédentes, sauf qu’Apple met cette fois-ci l’accent sur les parcs du monde et pas uniquement ceux aux États-Unis.

Apple indique :

Comme pour tous les défis d’activité, le trophée sera accompagné d’autocollants animés qui peuvent être utilisés dans l’application Messages.

Pour ce qui est des États-Unis spécifiquement, ce défi a pour but de célébrer le National Park Service, qui a été créé le 25 août 1916 aux États-Unis :

Venez participer à la célébration de notre anniversaire le 25 août !Le National Park Service a été créé le 25 août 1916 pour « préserver intactes les ressources et valeurs naturelles et culturelles du réseau des parcs nationaux pour le plaisir, l‘éducation et l‘inspiration de la génération actuelle et des générations futures« .En plus de cent ans, nous avons développé plus de 400 parcs nationaux et de nombreux programmes qui touchent des communautés dans tout le pays et même dans le monde entier !