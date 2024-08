C’est un pan de l’histoire (compliquée) d’Apple avec le jeu vidéo qui remonte à la surface : le studio Bungie (Halo) vient de compléter la trilogie des FPS Marathon sur Steam avec la sortie de Marathon Infinity, qui est désormais jouable gratuitement sur les Mac dotés d’un processeur Apple Silicon. Marathon Infinity est un classique du FPS qui est sorti sur Mac en 1995. La nouvelle version comprend le support des grands écrans, le 3D filtering, une meilleure bande audio et une fréquence d’affichage de plus de 60 fps avec interpolation, le tout sous le moteur de rendu Aleph One. Le pitch est sobre : « Marathon Infinity commence après que les Pfhor ont détruit Lh’owon en utilisant une arme surpuissante volée aux Jjaro (connue sous le nom de Trih’Xeem). »

Marathon Infinity est le troisième épisode de la trilogie Marathon, après Marathon et Marathon 2: Durandal. La version Pc ne sera disponible qu’au début des annes 2000. La configuration minimale requise est un Mac tournant sous macOS High Sierra et un processeur Apple Silicon (gamme M), 4 Go de RAM et juste 100 Mo de stockage (ça devrait aller comme on dit…).