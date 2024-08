C’est un simple constat : les premiers ordinateurs Apple-1 sont considérés comme de véritables reliques par les collectionneurs fortunés, chacune des machines produites se vendant aux enchères à plusieurs centaines de milliers de dollars. Un Apple-1 ayant appartenu à Dana Redington, qui est tout de même la toute première ingénieure d’application d’Apple (hommes et femmes confondus), vient d’être vendu aux enchères Drouot pour la modique somme de 315 914 dollars. La machine historique est accompagnée d’une lettre rédigé par Dana expliquant que l’Apple-1 lui a été offert par Steve Jobs et Steve Wozniak : « Début 1978, alors que je préparais un déménagement dans un nouveau bâtiment, j’ai remarqué une pile de cartes Apple I qui allaient bientôt être mises au rebut. Apple avait proposé un programme de reprise pour la mise à niveau vers l’Apple II afin d’aider à éliminer progressivement les anciennes cartes. Avec la permission de Wozniak et de Jobs, j’ai sélectionné la meilleure carte mère et quelques cartes d’interface de cassette dans la pile ».

La vente aux enchères comprenait également d’autres articles notables liés à Apple, notamment un ordinateur Apple Lisa-1 avec les lecteurs d’origine « Twiggy », vendu pour 81 251 $, et un chèque signé par Steve Jobs en 1976, vendu pour 66 844 $. Au total, la vente aux enchères a rapporté 983 096 $, reflétant la forte demande pour les objets de collection Apple vintage. Pour rappel, près de 200 Apple-1 ont été produits par Apple en 1976.