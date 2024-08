Une universitaire spécialisée dans les vidéos TikTok sur les escroqueries marketing affirme qu’Apple l’aurait fraudée lors de l’achat d’un iPad avec une remise… bien qu’elle ait en réalité obtenu exactement l’offre à laquelle elle devait s’attendre. Le Dr Mara Einstein, professeure au Queens College de la CUNY, critique ainsi le marketing d’Apple et prétend dans une vidéo TikTok que la firme de Cupertino l’a « trompée » en lui offrant une carte cadeau de 100 dollars qu’ils lui auraient ensuite facturée.

Dans la vidéo, le Dr Einstein encourage les internautes à contacter la FTC si un tel cas leur est arrivé, ajoutant qu’il s’agit de marketing trompeur. Oui mais voilà, la réalité est que le Dr Einstein a payé exactement ce qu’elle devait, avec une réduction « éducation » sur l’iPad et une carte cadeau de 100 dollars en prime. Apple a effectué deux prélèvements sur la carte de crédit : l’un pour l’iPad, avec donc une réduction de 100 dollars, et l’autre pour la carte cadeau, ce qui fait que le montant total correspond bien au prix annoncé. Apple utilise cette méthode pour éviter qu’une personne n’utilise la carte cadeau seule puis ne retourne l’iPad (et donc récupère une carte cadeau de 100 dollars « gratuitement »). Le Dr Einstein a pourtant insisté sur sa version, malgré les explications d’Apple, et semble convaincue qu’elle a fait retirer la « fausse » charge de 100 dollars. En réalité, c’est bien elle qui a mal interprété la situation. Comme quoi, on peut s’appeler Einstein et avoir quelques soucis de compréhension…