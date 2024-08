Sur le marché de la montre connectée, il y a l’Apple Watch… et les autres. Apple accroit sa domination sur ce segment de marché si l’on en croit les derniers chiffres de Canalys. L’Apple Watch occuperait ainsi la moitié du marché (49%) sur le second trimestre 2024, très loin devant les 15% de Samsung ou les 11% de Garmin. Pour les analystes de Canalys, la croissance du secteur devrait se poursuivre avec des pourcentages à deux chiffres, principalement grâce aux lancements des derniers modèles d’Apple (Apple Watch X à venir), Samsung et Google. Les fonctionnalités GenAI (IA génératives) seraient en outre l’un des moteurs des ventes à venir (en tout cas pas du côté d’Apple puisque l’Apple Watch ne dispose pas d’Apple Intelligence), sans oublier la croissance extrêmement rapide de Garmin, le fabricant s’étant positionné sur le créneau des smartwatchs à très haute autonomie.

Le pourcentage de l’Apple Watch est rien moins que spectaculaire, et il pourrait l’être un peu plus encore puisque Canalys met dans la catégorie des smartwatchs tout ce qui relève en fait du bracelet connecté ou des montres gadget à 30 euros disposant du Bluetooth.