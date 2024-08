Le système de connexion « Se connecter avec Apple » est fort pratique pour rapidement et facilement se connecter sur un site Internet en ne partageant pas sa véritable adresse e-mail pour un meilleur respect de la vie privée. Mais il peut y avoir des usages qui dérangent Apple et c’est justement ce qui s’est passé avec des sites de deepfakes porno.

Ces sites de deepfakes vont proposer des images ou des vidéos modifiées représentant des femmes nues. Il s’agit la plupart du temps de célébrités. De l’IA est utilisée de nos jours pour générer de tels contenus de type pornographique.

Les outils de connexion analysés par Wired, qui sont déployés par le biais d’API et de méthodes d’authentification courantes, permettent aux internautes d’utiliser des comptes existants pour rejoindre les sites Web. Le système de connexion de Google est apparu sur 16 sites de deepfakes porno, celui de Discord sur 13 et celui d’Apple sur six. Le bouton de X (ex-Twitter) était présent sur trois sites, celui de Patreon et celui du service de messagerie Line apparaissant tous deux sur les deux mêmes sites.

L’option « Se connecter avec Apple » nécessite un compte de développeur. Lorsque Wired a alerté Apple, la société a réagi en supprimant immédiatement tous les comptes de développeurs utilisés de cette manière. Discord a fait la même chose. De son côté, Google a déclaré qu’il prendrait des mesures à l’encontre des développeurs lorsqu’il constaterait une violation de ses conditions. Patreon a fait savoir qu’il interdisait les comptes permettant la création d’images explicites, et Line a confirmé qu’elle enquêtait, mais qu’elle ne pouvait pas faire de commentaires sur des sites spécifiques. X n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la manière dont ses systèmes sont utilisés.