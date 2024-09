Un article de The Elec met en lumière les prévisions de la société de recherche DSCC, qui anticipe que la domination d’Apple sur le marché des écrans OLED hybrides stimulera une capacité de production suffisante chez les principaux fournisseurs tels que LG Display, Samsung Display et BOE. Les OLED hybrides, qui combinent l’encapsulation en film mince et le substrat en verre, ont été utilisés par la firme de Cupertino pour le dernier modèle d’iPad Pro OLED, permettant ainsi à la tablette d’être le produit Apple le plus fin à ce jour. La demande d’Apple pour ces écrans hybrides (à destination de l’iPad) devrait croître de manière significative, pour une production de 20 millions d’unités par an d’ici 2027-2028.

La demande pour les OLED hybrides dans la gamme MacBook devrait également progresser de façon très significative, passant de 2 millions d’unités en 2025 à potentiellement plus de 10 millions d’unités par an d’ici 2027-2028 (si ces dalles OLED sont bien ajoutées aux MacBook Pro de 16,3 pouces et 14,3 pouces). Pour répondre aux commandes croissantes d’Apple, Samsung Display et BOE investissent dans des lignes OLED de 8e génération, sachant que LG Display et Samsung Display exploitent déjà des lignes de 6e génération. Ces investissements productifs devraient satisfaire aux besoins d’Apple en dalles OLED hybrides durant les années à venir.