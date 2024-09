SwitchBot lance aujourd’hui un nouveau traqueur qui à la particularité d’être au format d’une carte que vous pouvez placer dans un portefeuille, dans un sac ou un autre espace de stockage. Le côté intéressant est qu’il est compatible avec le réseau Localiser d’Apple.

Nouvel accessoire compatible avec le réseau Localiser d’Apple

La carte de SwitchBot a une épaisseur de 2,5 mm (une pièce de 2 euros a une épaisseur de 2,2 mm en comparaison). L’idée est que vous puissiez suivre son emplacement à l’aide de l’application Localiser d’Apple. Ce sera fort pratique si vous perdez votre portefeuille ou si on vous l’a volé. Il est également possible d’utiliser l’application dédiée de SwitchBot, qui a l’avantage d’être disponible sur iOS et Android.

SwitchBot ajoute que la carte peut émettre un son de 78 dB. Ce sera utile si vous l’avez perdue et vous savez qu’elle est à proximité de vous. Vous pouvez par ailleurs recevoir des notifications instantanées si vos objets liés à la carte se trouvent hors de portée, afin de ne jamais rien oublier. De plus, vous ne trouvez pas votre smartphone ? Il vous suffit d’appuyer deux fois sur la carte pour que votre téléphone se mette à sonner.

Un autre élément est une intégration avec la partie domotique grâce au NFC. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour déverrouiller les serrures connectées de SwitchBot. Vous pouvez également l’associer à un Hub SwitchBot pour l’intégrer davantage à votre maison connectée, de sorte que l’utilisation de la carte sur la serrure déclenche l’allumage d’autres appareils.

Dernier point : la carte embarque une batterie de 540 mAh qui propose trois ans d’autonomie. Il n’est malheureusement pas possible de recharger le produit ni de changer la batterie. Ainsi, vous ne pourrez plus connaître l’emplacement après trois ans (sauf si vous rachetez un nouveau modèle, bien sûr). Par contre, toute la partie NFC restera fonctionnelle.

Le traqueur au format carte de SwitchBot est disponible au prix de 24,99€. Il est même possible de l’avoir pour 19,99€ en cochant la case du coupon sur Amazon.