Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer, son nouveau documentaire co-produit par A24 qui se focalise sur des grands-mères coréennes luttant contre les menaces qui pèsent sur l’océan.

Voici comment présente le documentaire :

Dans « Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer », un groupe extraordinaire de grands-mères combattantes mène une lutte acharnée contre les menaces qui pèsent sur l’océan. Souvent considérées comme de véritables sirènes, les plongeuses haenyeo de l’île de Jeju, en Corée du Sud, sont réputées pour plonger depuis des siècles dans les profondeurs de l’océan, sans oxygène, afin de récolter des fruits de mer pour assurer leur survie. Aujourd’hui, alors que la plupart des haenyeo ont entre 60 et 80 ans, leurs traditions et leur mode de vie sont en danger. Mais ces femmes déterminées, drôles et courageuses refusent de baisser les bras, soutenues par une jeune génération qui se bat pour raviver leur mode de vie ancestral à travers les réseaux sociaux.

Ce documentaire émouvant s’intéresse aux motivations des haenyeo, les jeunes comme les plus âgées, mais aussi leurs liens amicaux étroits, leur indépendance et leur sens contagieux de l’émancipation. Ce récit met en lumière l’histoire galvanisante de femmes s’attaquant aux puissances du monde pour protéger leur océan bien-aimé et inspirer les nouvelles générations.