Pour une raison surprenante, Apple a décidé de désactiver Tap to Provision, sa fonction qui permet d’ajouter rapidement une carte bancaire dans l’application Cartes de son iPhone. C’est propre à iOS 18.

Avec les bêtas d’iOS 18, il était possible dans certains pays de placer sa carte bancaire à proximité de l’iPhone pour qu’elle s’ajoute directement dans l’application Cartes, le tout grâce au NFC. Pas besoin d’entrer manuellement les numéros ou de prendre une photo pour que les caractères soient reconnus. Tap to Provision propose de la simplicité et de la rapidité.

Mais comme le note Aaron Perris, Apple a désactivé Tap to Provision au niveau de ses serveurs. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus en profiter, même s’ils ont la dernière bêta en date d’iOS 18.

It seems like Apple has disabled "Tap To Provision" last night on their backend.

This feature allows you to add a credit card to Apple Wallet by simply tapping it on your iPhone. pic.twitter.com/YYhrQdbTK7

— Aaron (@aaronp613) September 6, 2024