Apple commence à informer les utilisateurs de Mac que ces derniers doivent accepter les nouveaux Termes et Conditions d’iCloud (les CLUF), quatre jours avant leur mise en œuvre officielle le 16 septembre 2024. Cette notification redirige les utilisateurs vers les Paramètres macOS, où ils peuvent consulter les termes révisés, le document étant marqué comme « dernièrement révisé » à la date du 16 septembre 2024. La lancement anticipé des CLUF est habituelle pour Apple, bien que la procédure semble être arrivée plus tôt que prévu. A noter que l’URL permettant d’obtenir plus d’informations sur les nouveaux « termes et conditions d’utilisation » n’est pas encore active.

Les principaux changements incluent le remplacement des références à « Apple ID » par « Apple Account », en adéquation avec les mises à jour dans l’écosystème d’Apple. Une addition significative à la section « Contenu et Votre Conduite » interdit explicitement l’utilisation d’iCloud pour toute activité exploitant, nuisant ou menaçant les enfants, y compris le partage ou le stockage de Matériel d’Abus Sexuel d’Enfants (CSAM) et d’autres contenus similaires. Cette mise à jour s’ajoute aux clauses existantes concernant l’interdiction de harcèlement, et d’infraction aux droits de propriété intellectuelle.