Apple a mis en vente des modèles reconditionnés des iPad Air et iPad Pro sortis en 2022. C’est un choix étonnant quand on sait que les produits reconditionnés arrivent généralement quelques mois après leur sortie sur le refurb d’Apple et non quelques années.

On retrouve aujourd’hui l’iPad Pro de 11 pouces (4e génération) avec la puce M2, l’iPad Pro de 12,9 pouces (6e génération) avec là aussi la puce M2 et l’iPad Air (5e génération) avec la puce M1. Plusieurs capacités de stockage sont disponibles, ainsi que différents coloris. Les remises d’Apple varient entre 15 et 20% par rapport aux prix d’origine des tablettes.

L’arrivée des modèles reconditionnés pour les iPad Pro et iPad Air de 2022 concerne pour l’instant le refurb d’Apple aux États-Unis. Cela arrivera un peu plus tard en France et dans les autres pays. Il n’y a pas une date précise pour l’Hexagone, mais l’historique pour les précédents produits suggère que ce sera d’ici les prochaines semaines.

Apple liste les avantages suivants pour les produits reconditionnés :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Il est bon de noter que tous les accessoires et manuels sont présents, et que la batterie et la coque extérieure de l’iPad sont neuves.