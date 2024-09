La présentatrice richissime et vedette Oprah Winfrey a beau avoir de solides liens avec Apple, cette dernière souhaite tout de même se garder la part du Lion. Si l’on en croit les bonnes sources de Page Six, Winfrey aurait racheté à Apple les droits de diffusion d’un documentaire en deux parties sur sa vie. Conséquence de ce deal, le documentaire ne sera pas distribué sur Apple TV+, et à priori, ne serait jamais diffusé. Le documentaire d’Apple TV+ avait été annoncé il y a trois ans et devait retracer 25 ans d’histoire américaine à travers le prisme de Winfrey. Les showrunners Kevin MacDonald et Lisa Erspamer étaient en charge du projet.

Ce rachat de droits serait dû à un désaccord entre Oprah Winfrey et MacDonald : la présentatrice voulait que certaines parties du documentaire soient modifiées, ce que MacDonald aurait refusé. Une autre source dément cette hypothèse et affirme que ce n’était pas le bon timing pour ce genre de documentaire. Rien n’a filtré concernant le montant de ce rachat, mais l’on peut supposer que la somme est conséquente. Là encore cependant, les sources divergent, certains avançant un montant dépassant le million tandis que d’autres estiment que le deal n’a été que de quelques centaines de milliers de dollars. Pour rappel, Apple et Oprah Winfrey ne travaillent plus ensemble depuis 2022.