L’analyste Ming Chi Kuo en est certain : la gamme iPhone 17 prévue pour l’an prochain sera équipée de processeurs utilisant la technologie de puces améliorée N3P en 3 nanomètres de TSMC, tandis que certains modèles d’iPhone 18 en 2026 devraient disposer de puces en 2 nanomètres, toujours fabriquées par TSMC. En raison de certaines préoccupations d’Apple liées aux coûts de production, la technologie 2nm pourrait ne pas être utilisée dans tous les modèles. En termes de performances, les transistors plus petits, comme ceux des puces 2nm, améliorent la vitesse de traitement et l’efficacité énergétique, mais le coût de production est aussi un facteur de décision très important pour la firme de Cupertino.

The processors for 2025 iPhone 17 models will be made by TSMC’s N3P process/3-nanometer technology. The processor for 2026 iPhone 18 models is anticipated to use TSMC’s 2-nanometer technology. However, due to cost concerns, not all new iPhone 18 models may be equipped with a…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 19, 2024