Le site Patently Apple a de nouveau déniché une pépite concernant le futur iPhone pliable : le Bureau américain des brevets et des marques (USPTO) a en effet publié une nouvelle demande de mise à jour de brevet d’Apple portant principalement sur les smartphones pliables. Le brevet inclut également des tablettes, des ordinateurs portables et d’autres appareils. La dernière version du brevet – via des mises à jour qui peuvent renforcer la validité juridique du brevet ou comme ici révéler des innovations notables – ajoute un écran externe, un composant qui n’était pas inclus dans le brevet initial.

Cette modification pourrait signifier qu’Apple suit les tendances actuelles, comme celles des appareils Samsung Galaxy Z Fold, de smartphones pliables disposant aussi d’un écran externe (non pliable) pour un accès rapide à certaines fonctions ou tout simplement pour les appels mobiles. Le brevet met également en avant une technologie de capteur tactile avancée capable de capter des entrées à la fois sur les écrans intérieur et extérieur, ainsi que sur les parois latérales de l’appareil. A noter que le même brevet envisage aussi des iPhone capables de se plier en trois parties, là encore à l’image de certaines prototypes récents sous Android.