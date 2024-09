Totalement addictif, chronophage et hyper malin, Balatro est peut-être le « petit » jeu de l’année 2024, un titre brillant désormais disponible dans le service Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV). Mais qu’est-ce que ce Balatro considéré comme un phénomène par tous ceux qui y ont joué ? Il s’agit avant tout d’un mixe étrange entre le roguelite, le boss-rush, le solitaire et le jeu de poker : « Balatro est un jeu de poker pour un seul joueur dans lequel les joueurs franchissent des seuils de points de plus en plus difficiles, ce que le jeu appelle des blinds. Les joueurs créent différentes mains de poker pour gagner des points, mais utilisent bien plus que le jeu standard de 52 cartes. »

Tout en pixel art du plus bel effet, Balatro pousse ainsi le joueur à tenter de créer les combos les plus dévastateurset à débloquer les jeux bonus tous plus superbes les uns que les autres. Deux modes de jeu sont disponibles, soit le mode campagne et le mode défi. Alors certes, ce n’est pas le jeu qui sera mis en avant aux prochains Game Awards (ce qui n’est d’aillerus peut-être pas si normal que cela), mais au moins, soyez sûr que vous aurez vraiment l’impression d’en avoir pour votre abonnement…