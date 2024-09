L’ouragan Hélène fait beaucoup de dégâts en ce moment en Floride et dans l’est des États-Unis, et Apple a décidé de faire un don pour les secours présents sur place qui viennent en aide à la population.

Comme à chaque fois lorsqu’il s’agit de faire un don, c’est Tim Cook, le patron d’Apple, qui prend la parole sur X (ex-Twitter). « Nous pensons à tous ceux qui sont confrontés aux conséquences catastrophiques de l’ouragan Hélène. Apple fera un don pour aider les secours sur le terrain ». Il n’y a pas de précision sur le montant du don.

We’re thinking of all those facing the catastrophic aftermath of Hurricane Helene. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) September 30, 2024