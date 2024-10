À l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, Apple a lancé de nouvelles ressources gratuites pour la classe, des ressources conçues pour favoriser la créativité dans l’éducation, tout en étendant son Programme de subventions éducatives mondiales à 100 nouvelles écoles et communautés sur six continents. Ces efforts s’appuient sur un engagement de longue date d’Apple, la firme californienne équipant déjà avec des technologies et des outils d’apprentissage de pointe des milliers d’étudiants et d’ éducateurs. Apple a également publié son tout premier Rapport d’impact sur l’éducation, soulignant la portée mondiale de ses programmes éducatifs. Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales, rappelle dans ce document que l’éducation est la clé pour construire un monde plus équitable.

Les nouveaux programmes créatifs sont : – Dessin : Révéler une Constellation – Photo : Créer un Collage – Vidéo : Voir Plus en Ralenti – Musique : Poser un Rythme

Apple continue donc de soutenir les enseignants avec le programme « Everyone Can Create » (Chacun peut créer), offrant une gamme d’activités créatives pour les jeunes apprenants et les étudiants. Ces activités, disponibles sur la plateforme Apple Education Community, sont conçues pour renforcer les compétences essentielles de manière ludique et interactive. De plus, le programme de formation professionnelle d’Apple, Apple Learning Coach, est désormais déployé à l’échelle mondiale ; ce programme offre aux éducateurs de nouvelles opportunités pour maximiser le potentiel des produits Apple en classe. Plus de 4 000 coaches certifiés ont ainsi aidé à former près de 100 000 enseignants, pour in fine toucher 2,4 millions d’étudiants dans le monde.

Les initiatives éducatives d’Apple s’étendent également à travers son Programme de subventions éducatives mondiales, qui fournit des ressources aux écoles et organisations dans les communautés sous-dotées. L’entreprise travaille avec des partenaires comme CodeDoor en Allemagne, qui utilise les ressources de codage d’Apple pour former les migrants au développement d’applications, et la Bibliothèque publique de New York, où Apple a contribué à élargir l’accès à la technologie pour les apprenants de tous âges. Ces partenariats, aux côtés de programmes comme les Apple Developer Academies, continuent de fournir aux étudiants des outils efficaces pour leurs futures carrières dans le secteur technologique.