Après l’excellent Balatro il y a quelques jours, Apple Arcade accueille ce 3 octobre pas moins de 4 jeux aux styles très différents. Attention, c’est parti pour une petite présentation en bon et due forme :

NBA 2K25 Arcade Edition (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad,Mac/Apple TV) est sans aucun doute la grosse sortie du jour. Les nouveautés de cette édition arcade de NBA 2K25 incluent des terrains Playground, des quêtes pour personnaliser votre joueur, ainsi que la possibilité de recruter des légendes NBA pour des matchs PvP classés. Un nouveau système d’insignes permet d’améliorer les compétences de votre joueur, tandis que le mode Greatest a été repensé pour revivre des moments clés de la NBA. Vous pouvez personnaliser votre terrain et affronter des amis en ligne, tout en gérant votre propre équipe dans l’Association. Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV avec compatibilité manettes consoles et MFi.



Food Truck Pup+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : gérez votre propre boutique de crêpes tenue par des chiens dans un jeu de pixel art adorable. Préparez et vendez des crêpes depuis un food truck personnalisable, tout en habillant vos Shiba Inu, Retrievers et Beagles avec des tenues mignonnes. Collectez des ingrédients, embauchez des chiots pour vous aider, et décorez votre food truck et vos maisons de vacances. Développez votre entreprise à l’international en ouvrant de nouvelles boutiques de crêpes et en accomplissant des missions pour faire prospérer votre commerce.

Smash Hit+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : partez dans une aventure surréaliste où vous devrez détruire des éléments en cristal au rythme de la musique tout en évoluant dans une dimension futuriste. Le jeu demande concentration et sens du timing pour progresser et briser les obstacles synchronisés avec la bande-son, qui évolue selon les niveaux. Profitez de plus de 50 zones uniques, avec des graphismes variés et des effets de destruction réalistes. Choisissez parmi 6 modes de jeu, dont Zen pour la détente, Chaos pour affronter des boss, ou jouez en local avec des amis en mode Versus ou Coop.



Furistas Cat Café+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : adoptez et collectionnez des chats adorables, chacun avec sa propre histoire et personnalité, dans Furistas Cat Café+. Aidez vos clients à trouver le chat parfait pour maximiser leur bonheur et débloquer de nouveaux compagnons à recueillir. Personnalisez entièrement votre café, du sol au plafond, pour créer l’ambiance de vos rêves, qu’il s’agisse d’un terrain de jeu pour chats ou d’un décor gothique. A noter que le jeu met aussi en avant une belle petite histoire d’adoption avec des chats inspirés de vrais refuges.