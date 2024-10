A partir de ce jour 3 octobre, Apple démarre une vente « festive » dans ses boutiques en ligne ainsi que dans ses magasins physiques à Delhi et Mumbai, une campagne de promotions massives qui coïncide avec les célébrations de Diwali (une fête indienne très populaire et qui donne lieu à des festivals un peu partout dans le pays). Apple propose des réductions sur une variété de produits, notamment les iPhone, les Mac et les iPad, certains de ces appareils étant disponibles à leurs prix les plus bas sur des plateformes comme Amazon et Flipkart. Les clients peuvent également bénéficier d’avantages particuliers comme un abonnement gratuit de trois mois à Apple Music ou bien encore la gravure gratuite sur certains articles comme les AirPods et les iPad.

Bien que tous les détails de la vente n’aient pas encore été révélés, Apple propose déjà des avantages supplémentaires tels que des remises bancaires, du cashback, des offres d’échange et des plans de paiement en plusieurs fois sans frais (taux 0). Les clients utilisant des cartes ICICI, American Express ou Axis Bank peuvent obtenir jusqu’à 5 000 Rs de réduction sur la série iPhone 16 et jusqu’à 4 000 Rs de réduction sur l’Apple Watch Series 10. Apple semble donc bien décidé à booster ses ventes en Inde, un marché où la tendance lui est déjà favorable ces deux dernières années.