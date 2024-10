Un vague de mises à jour mineures a été envoyé par Apple cette nuit pour les iPhone, iPad, Apple Watch et Vision Pro.

iOS 18.0.1 résout des problèmes de non-réponse temporaire de l’écran tactile sur les iPhone 16 et 16 Pro. Un autre correctif concerne la caméra qui pouvait se bloquer pendant l’enregistrement de vidéos en mode macro avec la caméra ultra grand-angle en 4K, lorsque l’option HDR était désactivée sur les iPhone 16 Pro.

Un autre bug affectant l’application Messages qui pouvait se fermer soudainement lorsqu’on répondait à un message incluant un cadran d’Apple Watch partagé a até corrigé. Apple a également identifié et corrigé un problème d’allocation de mémoire qui pouvait diminuer les performances de certains modèles d’iPhone.

iPadOS 18.0.1 vient corriger les erreurs introduites avec la version 18.0, qui avait causé des dysfonctionnements majeurs sur les iPad Pro M4 dès leur mise à jour, rendant certains appareils inutilisables. Cette mise à jour rectifie également le problème avec Messages et celui lié à la mémoire.

watchOS 11.0.1 résout les problèmes causant des redémarrages inattendus et des plantages de l’application Musique lors du chargement. Cette mise à jour adresse aussi une décharge rapide de la batterie et des problèmes de réactivité de l’écran tactile sur les modèles Series 9, 10 et Ultra 2. L’application Messages, de même, pouvait se fermer brusquement lors de la réponse à un message comprenant un cadran d’Apple Watch partagé.

Enfin, visionOS 2.0.1 apporte des correctifs mineurs, notamment un problème où le lecteur YouTube pouvait geler Safari. Des pertes de données des extensions web lors de la mise à jour vers visionOS 2.0 ont aussi été corrigées, ainsi qu’un souci récurrent avec l’application Messages.