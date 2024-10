La persévérance des producteurs aura fini par payer : des fuites (que l’on espère bien informées) suggèrent que la quatrième saison de la série à succès Ted Lasso commencera sa production au début de l’année 2025… mais l’on ne sait pas encore si la star de la série, Jason Sudeikis, participera au projet (rappelons que la série porte le nom du personnage interprété par Sudeikis tout de même…). Plusieurs rumeurs avaient déjà alimenté l’espoir des fans ces derniers mois, mais tout semblait reposer in fine sur la disponibilité de Sudeikis. Cette fois, plusieurs sources indiquent que la préproduction pourrait débuter en janvier 2025, le tournage à Londres démarrant peu de temps après. La saison 4 pourrait même être diffusée plus tard en 2025 si ce calendrier est respecté.

Exclusive: #TedLasso S4 is set to begin pre-production in January. According to my sources, the football drama is now confirmed to return next year with a fourth instalment, with London shoots beginning in early 2025! pic.twitter.com/3tZszHy7w1

