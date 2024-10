Cela faisait bien longtemps que le site iCloud.com – qui permet d’accéder dans le nuage à certaines applications natives d’Apple et à ses dossiers personnels – n’avait pas subi une mise à jour d’ampleur. iCloud.com gagne enfin le mode sombre d’iOS et de macOS, et peut afficher des arrières plans personnalisés. Apple précise que le mode sombre ou clair « s’adaptera automatiquement aux réglages de votre appareil ». En d’autres termes, si votre Mac est en mode sombre, l’affichage sur iCloud.com sera lui aussi en mode sombre.

L’app Calendrier intégrée au site change d’interface et de design et prend désormais en charge le calendrier Hijri. On note aussi la présence d’un onglet Vue partagée, qui permet comme son nom l’indique d’afficher les fichiers partagés. Certains changements tombent sous le sens et auraient sans doute dû être effectifs bien plus tôt, comme le changement de date, d’heure ou de lieu à partir de l’onglet d’information.

De nouvelles options de vignettes font leur apparition, qui permettent notamment d' »afficher un afficher un album dans la vignette Photos sur la page d’accueil ». A noter aussi que Notes (hum…) permet d’afficher prioritairement les notes épinglées comme importantes. On n’oubliera pas non plus la fonction Rappels, qui gagne de nouvelles listes. Bref, un sacré ménage d’automne…