La politique de prix premium commence à se payer cash pour Apple dans un contexte économique global marqué par la chute du pouvoir d’achat de la classe moyenne (hormis dans certains pays comme l’Inde) : Canalys indique en effet qu’Apple se classe désormais à la 5ème place des constructeurs d’ordinateurs personnels, derrière Lenovo, HP, Dell et Asus. L’an dernier sur la même période, la firme de Cupertino pointait à la 4ème place. Apple est d’ailleurs le fabricant dont les ventes ont le plus baissé sur le Q3, avec 5,1 millions de Mac écoulés, soit un million d’unités en moins que sur le Q3 2023 (-17,5%) !

Le constat est implacable et sans excuses, sachant que le marché dans son ensemble à progressé de 1,3%. Hormis Dell (-4%), tous les fabricants sont dans le vert, soit +2,8% pour Lenovo (pour 16,4 millions de PC vendus), +0,4% pour HP (13,7 millions), et +15,8% pour Asus, qui fait une percée notable et voit ses ventes bondir à 5,5 millions d’unités, de quoi souffler la quatrième place du classement des fabricants. Apple devrait bientôt présenter sa nouvelle gamme de MacBook Pro équipés du processeur M4 (dont un modèle s’est retrouvé entre les mains d’un Youtubeur !) et l’on se dit qu’il est en effet plus que temps de rafraichir certaines gammes, et pourquoi pas, soyons fous, de proposer un MacBook d’entrée de gamme aux alentours des 1000 euros.