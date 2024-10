L’iPad Pro OLED d’Apple, lancé en mai 2024 avec des atouts propres comme le design le plus fin du marché et un écran OLED, peine à répondre aux attentes d’Apple sur le plan commercial. Malgré des prévisions initiales de 10 millions d’unités expédiées en 2024, les ventes auraient été largement inférieures à ces estimations. Au troisième trimestre, les expéditions de panneaux OLED auraient ainsi chuté de 40 %, et une baisse supplémentaire de 30 % est attendue d’ici la fin de l’année. Le modèle 13 pouces, le plus cher donc, est particulièrement touché par cette absence d’enthousiasme, et enregistrerait une baisse de ses ventes de 90 % pour le dernier trimestre de l’année 2024.

Plusieurs facteurs permettraient d’expliquer cette grosse contre-performance, notamment bien sûr le prix élevé qui en fait un produit de luxe plutôt qu’une nécessité pour de nombreux consommateurs. De plus, les iPad ont généralement un cycle de vie plus long, ce qui signifie que les utilisateurs ne ressentent pas le besoin de les remplacer aussi fréquemment que les smartphones. Le passage à la technologie OLED et aux processeurs M4, bien que remarquable sur le papier, n’a pas offert d’amélioration suffisante pour justifier le coût supplémentaire facturé, d’autant que les modèles précédents équipés de processeurs M2 et d’écrans MiniLED fonctionnent encore très bien pour les usages demandés. La publication des résultats d’Apple fixée au 31 octobre devrait apporter plus de précisions sur la situation réelle des ventes d’iPad.