Voilà qui est nouveau. Généralement, Apple parvient à dépasser Samsung sur le marché du smartphone lors du quatrième trimestre de l’année, une période de fêtes propice aux cadeaux et durant laquelle nombre de produits Apple sont particulièrement demandés. Si l’on en croit Canalys, et pour la première fois, Apple serait aux coude à coude avec Samsung sur le Q3, une situation inédite sachant que le Q3 est généralement l’un des moins performants pour Apple, surtout en cette année 2024 où le lancement des iPhone 16/16 Pro n’a pas suscité l’engouement attendu. Il faut croire que la situation était bien plus préoccupante du côté de Samsung puisque le géant sud-coréen passe de 21% à 18% de parts de marché, à égalité parfaite avec Apple (Samsung serait très légèrement devant, mais dans la marge d’erreur). La firme de Cupertino gagne un petit point de Pdm sur un an tandis que Samsung en perd quatre,

Pour Canalys, les services d’IA n’auraient paspermis de booster le marché du smartphone. « Apple a atteint son plus haut niveau de volume au troisième trimestre et n’a jamais été aussi proche du leadership mondial sur le marché des smartphones dans un T3 que maintenant », précise Runar Bjørhovde, analyste chez Canalys. « La forte demande continue pour la série iPhone 15, ainsi que les modèles existants d’Apple, a joué un rôle crucial dans ses performances au troisième trimestre. Le passage du marché vers les appareils haut de gamme, entrecoupé par un cycle de rafraîchissement continu des appareils achetés pendant la pandémie, profite à Apple, en particulier dans ses régions fortes telles que l’Amérique du Nord et l’Europe. La diversification améliorée des produits d’Apple a permis de réduire les délais de livraison. Malgré un accueil initial modeste, l’iPhone 16 devrait aider Apple à maintenir une forte progression jusqu’en 2024 et à soutenir la dynamique du premier semestre 2025, notamment à mesure que le service Apple Intelligence s’étend sur de nouveaux marchés et prend en charge d’autres langues. »