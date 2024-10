Si l’on se fie au nombre de brevets sur le sujet, Apple développe depuis plusieurs années des systèmes de projection avancés pour la réalité augmentée (RA), dont un nouveau brevet pour un « système d’éclairage AR ». Cette technologie intègre des projecteurs dans des luminaires ordinaires, permettant ainsi de projeter du contenu AR sur des surfaces comme des tables, des murs ou même des pièces entières, pour au final une expérience AR immersive sans la nécessité d’écrans devant les yeux (lunettes ou casque AR). La lampe AR serait dotée de projecteurs basse et haute résolution, la « projection » haute résolution étant utilisée pour des applications interactives comme la vidéo ou les jeux, tandis que les images à faible résolution peuvent servir à créer des effets ambiants tels que des ombres ou des animations d’animaux.

Apple a été au bout du concept : le système est en effet conçu pour projeter du contenu visible par les autres personnes dans la salle, ce qui est bien sûr un avantage par rapport aux casques XR qui affichent de la AR pour un seul et unique utilisateur… à moins que chacun soit équipé du même casque. La technologie n’en est encore qu’à ses débuts (on ne sait même pas si un prototype existe), et bien que le concept soit prometteur, cela reste un projet à long terme pour Apple, surtout que l’entreprise se concentre sur des priorités plus immédiates comme les appareils pliables, les lunettes intelligentes ou bien encore Apple Intelligence. L’arrivée sur le marché d’un tel système n’est donc vraiment pas pour tout de suite…