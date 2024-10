Les propriétaires d’un produit Sonos et utilisateurs d’Apple Music subissent actuellement une panne. En effet, l’intégration entre les deux plateformes connaît des problèmes.

Sur son site, Sonos parle d’une « panne majeure » avec Apple Music. On peut lire :

Nous avons identifié un problème avec Apple Music sur Sonos et nous travaillons avec eux pour le résoudre. Jusqu’à ce que ce problème soit résolu, il se peut que vous ne voyiez pas tous les résultats lorsque vous naviguez sur Apple Music dans l’application Sonos.

Selon la marque connue pour ses produits audio, la panne a été identifiée à 19h16 et se veut toujours d’actualité.

Sur Reddit, certains utilisateurs de Sonos disent ne pas pouvoir accéder à leur bibliothèque de contenus Apple Music. D’autres utilisateurs disent qu’ils ont été déconnectés de leur compte Apple Music et qu’ils ne peuvent pas se reconnecter. Plusieurs personnes affirment également qu’elles sont touchées par la panne depuis hier après-midi.

L’intégration de Sonos à Apple Music permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble du catalogue du service de streaming et de le jouer. Il est également possible d’afficher des playlists personnalisées, des favoris et plus encore.

Si vous êtes concernés, vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est patienter et attendre un retour à la normale. Espérons que le correctif sera bientôt disponible.