Maintenant que l’Apple Car a été abandonnée par Apple, on en apprend plus, beaucoup plus sur les coulisses de ce projet pharaonique et sans doute trop complexe à mettre en oeuvre, y compris pour le géant californien. Bloomberg nous apprend aujourd’hui qu’Apple et le constructeur chinois BYD ont collaboré pendant près de dix ans sur le « Project Titan », jusqu’à ce que la firme de Cupertino ne décide n’y mettre un terme en février dernier. Plus de 2 000 employés travaillaient sur ce projet, qui a coûté environ 10 milliards de dollars au global. L’annulation a entraîné des départs au sein de l’entreprise et plusieurs partenariats, comme celui avec BYD, n’ont même jamais vu le jour.

Pour rappel, BYD est un constructeur de voitures électriques en pleine croissance. La firme travaillait notamment avec Apple depuis 2017 sur une batterie destinée à augmenter l’autonomie de l’Apple Car tout en garantissant une meilleure sécurité. Chaque société prenait sa part : Apple de son côté s’occupait du design et des tests, tandis que BYD gérait la production. Malgré l’intérêt initial d’Apple pour d’autres partenaires comme Tesla et Mercedes-Benz, BYD a convaincu la firme de Cupertino grâce à sa technologie de batteries Blade. Une belle et durable collaboration donc… qui ne débouchera sur rien de concret.