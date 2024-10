Le nouveau magasin d’Apple à Belfast, Cornmarket, à ouvert ses portes ce matin à 9h dans le complexe commercial The Keepe. Malgré 40 points de vente à travers le Royaume-Uni, cet Apple Store reste la seule boutique d’Apple en Irlande, ce qui peut sembler particulièrement étrange à priori sachant que le siège social d’Apple se situe justement dans le pays au Shamrock (trèfles à trois feuilles).

Le magasin est situé dans « The Keep », un nouveau complexe de vente au détail mis en place par Alterity Investments, et s’étend sur le bloc entre Castle Lane et Cornmarket. L’Apple Store de Belfast emploie 80 employés et fonctionnera à 100% sur l’énergie renouvelable. Le bâtiment lui-même est largement composé de matériaux durables. Sans surprise aussi, Apple prévoit également d’organiser des événements communautaires dans ce nouvel emplacement. A noter que les élèves de l’école primaire St Oliver Plunkett ont été les premiers à se rendre dans la nouvelle boutique pour une session spéciale sur le codage en l’honneur de la semaine européenne du code (des journées de promotion de la culture numérique et des compétences en codage).