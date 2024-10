En 2023, le FSB (service de renseignement russe) a tenté d’interdire aux fonctionnaires l’utilisation des iPhone en invoquant des risques pour la sécurité nationale, les mobiles d’Apple étant soupçonnés de permettre des écoutes à distance (une allégation sans fondements réels à priori). Reuters rapporte aujourd’hui que ce ban n’a pas eu les effets escomptés, voire que les conséquences ont été inverses à ce qui était attendu. En effet, selon des sources locales, les ventes d’iPhone en Russie auraient augmenté de manière spectaculaire, soit un quadruplement des ventes durant la période allant de janvier à septembre 2024 ! Visiblement, les fonctionnaires de l’état russe ne semblent pas réellement convaincus par les « risques pour la sécurité nationale », ou peut-être même, s’en moquent.

Ainsi, malgré l’interdiction en vigueur, les dépenses gouvernementales pour les iPhone en 2024 étaient d’environ 71470 dollars, soit beaucoup plus que les 17670 dollars de l’année précédente. Pour autant, ces chiffres édifiants n’indiquent pas que les fonctionnaires se sont réellement « rebellés » contre la loi : l’explication la plus logique est que ces derniers sont parfaitement au courant que l’explication publique fournie (les risques d’espionnage) est totalement exagérée voire nulle, et que le ban est plus une forme de représailles publiques en réponse à certaines décisions d’Apple. Pour rappel, Apple avait décidé de cesser ses activités commerciales en Russie après le début de la guerre avec l’Ukraine.