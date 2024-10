Apple TV+ a enfin publié le premier trailer de la seconde saison de « Bad Sisters », le casting principal étant bien entendu toujours composé des excellentes Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson. Deux ans après la « mort accidentelle » du mari violent de Grace (interprété par le vénéneux Claes Bang), les sœurs Garvey (des irlandaises au caractère bien trempé) semblent avoir tourné la page. Cependant, lorsque les secrets du passé ressurgissent, ces dernières sont confrontées à de nouveaux soupçons, mensonges et révélations, ce qui les obligera à bien jauger le niveau de confiance qu’elles peuvent accorder à leurs proches. Comme pour la première saison, cette superbe série mêlera de nouveau la comédie sombre et le thriller, le tout encore une fois avec un casting de premier plan.



Acclamée par la critique et le public, la série revient donc sur Apple TV+ avec huit nouveaux épisodes, les deux premiers étant disponibles le 13 novembre 2024. La série au complet sera disponible sur Apple TV+ le 25 décembre 2024. Un beau cadeau de Noël qu’il ne faudra pas louper.