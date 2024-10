Le Bureau de protection des consommateurs en matière financière (CFPB) a infligé une amende avoisinant les 90 millions de dollars à Apple et Goldman Sachs, en rapport avec l’Apple Card et plusieurs problèmes.

Le CFPB estime qu’Apple n’a pas envoyé les litiges à Goldman Sachs et que, lorsque la société l’a fait, la banque n’a pas respecté les nombreuses exigences fédérales en matière d’enquête sur ces litiges.

« Apple et Goldman ont lancé l’Apple Card malgré les avertissements de tiers à Goldman selon lesquels le système de contestation de l’Apple Card n’était pas prêt en raison de problèmes technologiques », a déclaré le CFPB. « Ces défaillances ont eu pour conséquence que les consommateurs ont dû attendre longtemps avant d’obtenir le remboursement des frais contestés, et que certains ont vu des informations négatives erronées ajoutées à leur dossier de crédit ».

Goldman Sachs a été condamnée à payer au moins 19,8 millions de dollars en réparation et une amende civile de 45 millions de dollars. Apple a été condamné à payer une amende civile de 25 millions de dollars. Le CFPB a également interdit à Goldman Sachs de lancer une nouvelle carte de crédit à moins qu’elle ne puisse fournir un « plan crédible » garantissant que le produit sera conforme à la loi. La banque a depuis réduit ses activités de crédit à la consommation après avoir subi des milliards de dollars de pertes.

Apple a réagi auprès de plusieurs médias, donc CBS News, à la suite de la décision :

Apple s’engage à fournir aux consommateurs des produits financiers équitables et transparents. L’Apple Card est l’une des cartes de crédit les plus conviviales qui soient et elle a été spécialement conçue pour soutenir la santé financière des utilisateurs. Dès qu’il a eu connaissance de ces problèmes involontaires il y a plusieurs années, Apple a travaillé en étroite collaboration avec Goldman Sachs pour y remédier rapidement et aider les clients concernés. Bien que nous ne soyons pas du tout d’accord avec la façon dont le CFPB qualifie la conduite d’Apple, nous nous sommes alignés avec lui sur un accord. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à offrir une expérience exceptionnelle à nos clients Apple Card.