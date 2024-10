Cette fois, l’iPhone ne joue pas le rôle de « sauveur », au contraire : une jeune femme de 23 ans a passé sept heures bloquée dans une crevasse en Australie pour une raison sur le fond un peu stupide : Matilda Campbell a voulu prendre une photo avec son iPhone, mais a malheureusement fait tomber le mobile dans une crevasse au moment de prendre le cliché. ABC News rapporte qu’en tentant de récupérer son iPhone, la jeune femme s’est retrouvée suspendue coincée dans la crevasse, tête en bas et (heureusement) coincée par les pieds. On ne sait pas encore comment les secours ont pu intervenir sur la zone sachant que l’endroit n’était pas couvert par le réseau, mais Matilda Campbell a finalement été délivrée de ce piège infernal après de longues heures à déplacer pas moins de sept rochers pesant chacun entre 80 et 1/2 tonne !

Au final, tout se termine bien mais la jeune femme n’a pas pu récupérer son iPhone. Après tout, il y a beaucoup plus important qu’un smartphone dans la vie… comme la vie elle même. Matilda Campbell a évidemment exprimé sa profonde gratitude envers les sauveteurs, qui sont ici les seuls véritables héros de cette petite histoire.