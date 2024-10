Acheter les iPhone 16 et 16 Pro n’est plus possible en Indonésie. Le pays d’Asie a décidé de bannir les nouveaux smartphones, ainsi que l’Apple Watch Series 10. Le problème vient d’un manque d’investissement d’Apple.

L’interdiction de l’iPhone 16 en Indonésie a été mise en place parce qu’Apple n’a pas tenu ses promesses d’investissement dans le pays, selon Agus Gumiwang Kartasasmita, le ministre de l’Industrie. La société avait promis d’investir l’équivalent de 109 millions de dollars, mais elle n’a versé « que » 95 millions de dollars. Il reste donc 14 millions de dollars.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du projet de l’entreprise de créer des « Apple Academies » en Indonésie. De plus, le patron d’Apple, Tim Cook, s’est récemment rendu dans le pays et a évoqué l’ouverture d’usines de fabrication locales. De telles installations constitueraient un atout important pour l’économie du pays et la mettraient en concurrence avec les industries chinoise et indienne. À cela s’ajoute le fait que le gouvernement indonésien exige que les entreprises étrangères respectent un taux de contenu local de 40% pour exercer leurs activités dans le pays.

Environ 9 000 iPhone 16 sont entrés en Indonésie à ce jour, transportés à la main par les passagers et les membres d’équipage ou livrés par la poste, a indiqué le ministère de l’industrie indonésien. De même, le ministre a déclaré que tout iPhone 16 trouvé entre les mains des consommateurs serait considéré comme illégal. Il a mis en garde les acheteurs potentiels contre l’acquisition de l’appareil à l’étranger, soulignant la gravité de l’interdiction.

Cette annonce a laissé les touristes dans l’incertitude car ils ne savent pas ce qu’il adviendra des propriétaires d’iPhone 16 qui se trouvent déjà en Indonésie ou qui prévoient de s’y rendre prochainement.